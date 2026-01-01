Cultuurminister Moes vindt brand Vondelkerk 'groot verlies'

DEN HAAG (ANP) - De brand in de Vondelkerk in Amsterdam is een "groot verlies voor Nederland", vindt demissionair cultuurminister Gouke Moes (BBB). "Gelukkig zijn er voor zover bekend geen slachtoffers. Ik leef mee met de omwonenden", schrijft hij op X.

De kerk in de buurt van het Vondelpark vatte vlam tijdens de jaarwisseling. Bij de brand zijn de toren en ook een deel van het middenstuk van de kerk ingestort. Daarnaast is een groot deel van het dak naar beneden gekomen. De muren zijn wel blijven staan. De brandweer meldde donderdag aan het eind van de ochtend dat de brand onder controle is.

"De Rijksdienst Cultureel Erfgoed gaat bekijken in hoeverre de monumentale waarden van het rijksmonument nog behouden kunnen worden", twittert Moes.