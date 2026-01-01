Halsema staat stil bij verwoesting Amsterdamse Vondelkerk

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema staat op sociale media stil bij de verwoesting van de Vondelkerk tijdens de jaarwisseling. De kerk uit 1880 in de buurt van het Vondelpark raakte zwaar beschadigd door brand. De toren en een deel van het middengedeelte zijn ingestort, net als een groot deel van het dak. "Afgelopen nacht verloor Amsterdam één van zijn meest intieme monumenten", schrijft Halsema, die in de nachtelijke uren zelf kwam kijken bij de brand.

"Sinds de eerste steenlegging in 1872 was het kerkgebouw niet alleen een plek voor erediensten, maar een kloppend hart van een Amsterdamse buurt", aldus de burgemeester. "Voor veel buurtbewoners was de kerk een oriëntatiepunt, een stille metgezel bij het opgroeien, wonen en ouder worden in de wijk."

De brandweer meldde even na 11.00 uur dat het vuur in de kerk onder controle is. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk.