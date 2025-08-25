Curaçao blijft neutraal nu spanning VS en Venezuela oploopt

WILLEMSTAD (ANP) - Minister-president van Curaçao Gilmar 'Pik' Pisas heeft maandag gezegd dat het eiland "neutraal is en blijft" te midden van de toegenomen spanning tussen Amerika en buurland Venezuela. Hij deed dat op een persconferentie. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde eerder deze maand aan drie oorlogsschepen naar Venezuela te sturen om drugssmokkel te bestrijden en terrorisme aan te pakken.

Het Zuid-Amerikaanse land ziet dat als een daad van agressie. President Nicolás Maduro heeft burgermilities opgeroepen zich te bewapenen om het land te verdedigen tegen Amerika.

Curaçao ligt op 65 kilometer van Venezuela. Donderdag zal één van de drie Amerikaanse schepen (USS Jason Dunham) in de haven van Willemstad aanmeren voor brandstof. Veel bewoners zijn bang dat de nauwe relatie met Amerika reacties van Venezuela kan uitlokken. Pisas erkent die zorg.

"Op dit moment is er geen reden om in paniek te raken", aldus de premier. "We zijn neutraal." Pisas verwacht dat Venezuela wellicht haar grenzen volledig gaat sluiten, ook is er een mogelijkheid dat door de toegenomen spanning meer Venezolanen vluchten naar Curaçao. Hij verwacht niet dat Amerika Venezuela zal aanvallen.