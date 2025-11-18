Curaçao kleedt zich voor 'belangrijkste wedstrijd van de eeuw'

WILLEMSTAD (ANP) - Heel veel scholen op Curaçao hebben hun leerlingen gevraagd dinsdag met blauwe shirts en polo's naar school te komen. Ook overheidsbedrijven en andere bedrijven stimuleren werknemers hun kleedgedrag aan te passen aan de 'Blue Wave', het Curaçaose voetbalelftal dat dinsdagavond (lokale tijd) in Kingston tegen Jamaica speelt. Verschillende gebouwen, zoals de luchthaven, kleuren sinds maandag ook blauw.

Bij winst of gelijkspel gaat Curaçao volgend jaar naar het WK voetbal dat wordt gehouden in Amerika, Mexico en Canada. Dat wordt een primeur en een wereldrecord. Nooit deed Curaçao mee en nooit eerder deed een land met nog geen 160.000 inwoners mee aan een WK. Het vooruitzicht doet de bewoners gloeien van trots.

De wedstrijd is letterlijk het gesprek van de dag. Er zijn op het eiland vier plaatsen gecreëerd waar bewoners gezamenlijk de wedstrijd kunnen bekijken. Tijdens de wedstrijd tegen Bermuda vorige week kwamen meer dan 2000 mensen af op een ministadion, gebouwd in het centrum van het eiland. Nu zijn daar nog drie plekken, verdeeld over het eiland, bijgekomen.

Voetballiefhebbers en niet-voetballiefhebbers praatten de afgelopen dagen over de 'wedstrijd van de eeuw'. Het speciale WK-lied voor Curaçao van de Arubaanse zanger/rapper Jeon wordt overal gedraaid en de Papiamentstalige tekst - en vooral de regel 'Mama, kijk hoever we zijn gekomen' - wordt overal meegezongen. Curaçaoënaars zijn trots op de prestaties van het elftal.

Heel veel mensen op het eiland zijn ervan overtuigd dat de spelers alles zullen geven voor een overwinning en Jamaica zullen verslaan. Als dat gebeurt, is er op woensdag voor de spelers en trainers al een rondrit over het eiland en een huldiging geregeld.