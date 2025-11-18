Nu al meer grote storingen op het spoor in 2025 dan toegestaan

UTRECHT (ANP) - ProRail voldoet dit jaar niet aan de prestatieafspraken die het heeft gemaakt met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wat betreft impactvolle storingen op het spoor. Dit jaar vonden er al 530 grote incidenten plaats. Daarmee zijn er dit jaar voor het eerst meer storingen dan de toegestane 520.

Het aantal grote storingen op het spoor stijgt al jaren. In 2022 waren het er 455, in 2023 474 en vorig jaar waren er 507 impactvolle storingen op het spoor. Volgens ProRail is de stijging "het gevolg van een complex samenspel van factoren" en het noemt daarbij vier storingscategorieën: derden (42 procent), proces (10 procent), weer (4 procent) en techniek (44 procent).

Storingen door derden vormen een groot deel van de hinder. Bijna 59 procent daarvan bestaat uit (bijna-)aanrijdingen met personen. Daarbij gaat het voor een groot deel om zelfmoord. "Helaas zien we een toename van het aantal verwarde personen in de spooromgeving, een beeld dat ook door de politie in haar landelijke rapportages gemeld wordt", schrijft ProRail.