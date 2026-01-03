Curaçao: luchtruim rond Antillen toch niet helemaal gesloten

WILLEMSTAD (ANP) - De Curaçaose regering heeft zaterdag in een officieel bericht laten weten dat haar eerdere melding dat het luchtruim is gesloten is, "niet correct" is. Het valt volgens het bericht onder een "verhoogde paraatheid", nadat Amerika had aangegeven dat Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen niet in de regio mogen vliegen.

"Elke niet-Amerikaanse luchtvaartmaatschappij kan ervoor kiezen om wel of niet in het Curaçaose luchtruim te vliegen." Nederlandse luchtvaartmaatschappijen KLM, TUI en Corendon hebben hun vluchten voor zaterdag 3 januari al geannuleerd. Volgens lokale media vliegen lokale luchtvaartmaatschappijen Divi Divi Air en Z-Air nog wel tussen de eilanden Bonaire, Curaçao en Aruba.