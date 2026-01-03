Curaçaose minister roept op gestrande toeristen te helpen

WILLEMSTAD (ANP) - Op Curaçao heeft de minister van Economische Zaken, Roderick Middelhof, een oproep gedaan aan alle hotels en de rest van de toerismesector om voor de komende 48 uur onderdak te bieden aan degenen die op Curaçao zijn gestrand doordat hun vlucht is geannuleerd. Hij heeft volgens eigen zeggen hierover met de sector overleg gehad.

"Vooralsnog zal geen enkele toerist van onze eilandelijke accommodaties worden verwijderd, in afwachting van verdere ontwikkelingen in deze situatie", laat de minister weten. Door de aanval van de Verenigde Staten op Venezuela hebben alle grote luchtvaartmaatschappijen hun vluchten van en naar het Caribisch gebied gecanceld en kunnen toeristen dus niet weg.