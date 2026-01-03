ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Curaçaose minister roept op gestrande toeristen te helpen

Samenleving
door anp
zaterdag, 03 januari 2026 om 15:16
anp030126142 1
WILLEMSTAD (ANP) - Op Curaçao heeft de minister van Economische Zaken, Roderick Middelhof, een oproep gedaan aan alle hotels en de rest van de toerismesector om voor de komende 48 uur onderdak te bieden aan degenen die op Curaçao zijn gestrand doordat hun vlucht is geannuleerd. Hij heeft volgens eigen zeggen hierover met de sector overleg gehad.
"Vooralsnog zal geen enkele toerist van onze eilandelijke accommodaties worden verwijderd, in afwachting van verdere ontwikkelingen in deze situatie", laat de minister weten. Door de aanval van de Verenigde Staten op Venezuela hebben alle grote luchtvaartmaatschappijen hun vluchten van en naar het Caribisch gebied gecanceld en kunnen toeristen dus niet weg.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-545973214

Zo rijk is schaatskoningin Jutta Leerdam

_185eed19-08c3-4887-b372-c8ab28f6c093

Het verborgen leven van Poetin: tussen macht en mysterie

anp 487442358

Heb je oliebollen over? Dit kun je ermee doen

88846797_m

Brandend maagzuur: simpele gewoontes die vaak meer doen dan een pil

schermafbeelding 2024 05 20 om 144807

Van glad tot ruig: 100 jaar mannenkapsels in 1 minuut

Scherm­afbeelding 2026-01-03 om 00.46.07

X en Grok: hoe Musk’s AI vrouwen ongevraagd uitkleedt

Loading