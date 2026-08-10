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Curaçaose bendeleider Shurendy Q. verdacht van acht moorden

Samenleving
door anp
maandag, 10 augustus 2026 om 16:03
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VUGHT (ANP) - De vermeende Curaçaose bendeleider Shurendy 'Tyson' Q. wordt verdacht van betrokkenheid bij acht moorden tussen 2014 en 2016 op Curaçao en Sint Maarten. Dat bleek tijdens een eerste voorbereidende zitting in de rechtbank in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Q. werd afgelopen juni door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Curaçao. Hij zit sindsdien vast in Vught. De verdachte beriep zich maandag bij alle vragen van de rechter op zijn zwijgrecht.
Q. zou de leider van de criminele bende No Limit Soldiers (NLS) zijn geweest. In september 2025 werd een andere leider van NLS, Urvin 'Nuto' W., tot levenslang veroordeeld voor onder meer zijn betrokkenheid bij meerdere moorden.
Volgens justitie gaat het deels om 'wraakmoorden' voor de moord op de partner van W. in november 2015. Ook zouden er meerdere liquidaties zijn gepleegd als onderdeel van een langlopend conflict tussen een andere bende, Buena Vista City (BVC), en NLS na een drugsroof in 2012. Voor de moord op de leider van BVC in juli 2014 op luchthaven Hato zou Q. een beloning van 1 miljoen Antilliaanse gulden hebben uitgeloofd.
Dubai
Q. werd in 2020 in Dubai opgepakt. In september 2024 deed Curaçao een uitleveringsverzoek. De uitleveringsprocedure duurde lang, omdat Q. die juridisch aanvocht.
De volgende zitting in de zaak van Q. is op 27 november. Dat is opnieuw een voorbereidende zitting.
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