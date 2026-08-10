Natuurbrand bij Athene onder controle

ATHENE (ANP/AFP) - De natuurbrand die maandagochtend in de buurt van Athene uitbrak, is onder controle gebracht. Volgens de brandweer is er geen actief vuurfront meer. Wel blijven hulpdiensten uit voorzorg in het gebied vanwege de hoge temperaturen en harde wind.

De brand ontstond in de buurt van Kouvaras, iets ten zuidoosten van de Griekse hoofdstad. Door windstoten met snelheden van meer dan 70 kilometer per uur konden de vlammen zich snel uitbreiden. Bijna tweehonderd brandweerlieden werden ingezet, ondersteund door veertig blusvoertuigen, twee blusvliegtuigen en vier helikopters.

Meerdere gebieden werden geëvacueerd en een opslagplaats van een veehouderij brandde af. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

Het is de tweede grote brand bij Athene deze zomer. Tien dagen geleden verwoestte een brand ruim 11.000 hectare, en vielen er twee doden bij een botsing van twee blushelikopters. In grote delen van Griekenland geldt maandag een zeer hoog risico op natuurbranden.