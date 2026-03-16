Haven VAE schort olie-laadactiviteiten op na nieuwe droneaanval

Samenleving
door anp
maandag, 16 maart 2026 om 9:49
ABU DHABI (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De belangrijke haven van Fujairah in de Verenigde Arabische Emiraten schort de olie-laadactiviteiten op na een nieuwe droneaanval. Daardoor ontstond een brand in het belangrijke oliecomplex. Het zou gaan om een voorzorgsmaatregel; er zijn geen meldingen van gewonden. Afgelopen weekend lag de haven ook stil na een droneaanval.
De haven van Fujairah ligt vlak bij de Straat van Hormuz en is een belangrijk knooppunt voor ruwe olie en brandstoffen. Nu de Straat van Hormuz door de oorlog vrijwel volledig is afgesloten, is de haven de enige manier voor de VAE om olie te exporteren.
Normaal gesproken worden vanuit de haven ongeveer 1 miljoen vaten olie per dag geëxporteerd. Sinds het begin van de oorlog in Iran en de onzekerheid rond de Straat van Hormuz is de olieprijs flink gestegen.
