ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Iraanse Revolutionaire Garde dreigt met geweld Straat van Hormuz

Samenleving
door anp
maandag, 02 maart 2026 om 21:51
anp020326233 1
TEHERAN (ANP/RTR) - Een commandant van de Iraanse Revolutionaire Garde heeft herhaald dat de Straat van Hormuz gesloten is. Schepen die toch proberen te passeren, zullen volgens hem in brand worden gestoken, aldus Iraanse media.
De Iraanse elitetroepen zeiden eerder op maandag een droneaanval te hebben uitgevoerd op een olietanker in de Straat van Hormuz, een belangrijke doorvoerroute voor olie en gas. Dat schip werd omschreven als een bondgenoot van de Verenigde Staten. De Amerikanen voeren sinds zaterdag samen met Israël oorlog tegen Iran.
De bombardementen op Iran zouden honderden mensen het leven hebben gekost. Door de luchtaanvallen stierven onder anderen ayatollah Ali Khamenei, die sinds 1989 de hoogste leider van Iran was, en minister van Defensie Aziz Nasirzadeh.
loading

POPULAIR NIEUWS

Schermafbeelding 2026-03-02 om 07.11.55

Consumentenbond: Odido-klanten, let op je bankrekening

ANP-358584782

Laagste sterftecijfers: zo laat kun je het beste gaan slapen en opstaan volgens de wetenschap

anp020326090 1

Oekraïne richt grote schade aan in havenstad Novorossisk

28-INV-EPSTEIN-DOCTORS-superJumbo

VIP-dokters buigen de regels: hoe artsen Epsteins meisjes “behandelden”

ee744b018eaafee7c65a8752d15c30f4975ca7a6

Wat valt te verwachten voor de (Nederlandse) economie door Iran

pexels-olly-3756348

Wie is meest tevreden met seksleven: mannen of vrouwen?

Loading