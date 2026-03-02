Iraanse Revolutionaire Garde dreigt met geweld Straat van Hormuz

TEHERAN (ANP/RTR) - Een commandant van de Iraanse Revolutionaire Garde heeft herhaald dat de Straat van Hormuz gesloten is. Schepen die toch proberen te passeren, zullen volgens hem in brand worden gestoken, aldus Iraanse media.

De Iraanse elitetroepen zeiden eerder op maandag een droneaanval te hebben uitgevoerd op een olietanker in de Straat van Hormuz, een belangrijke doorvoerroute voor olie en gas. Dat schip werd omschreven als een bondgenoot van de Verenigde Staten. De Amerikanen voeren sinds zaterdag samen met Israël oorlog tegen Iran.

De bombardementen op Iran zouden honderden mensen het leven hebben gekost. Door de luchtaanvallen stierven onder anderen ayatollah Ali Khamenei, die sinds 1989 de hoogste leider van Iran was, en minister van Defensie Aziz Nasirzadeh.