Cyprus overlegt met VK over Britse bases na aanval

NICOSIA (ANP/RTR) - Cyprus is met het Verenigd Koninkrijk in gesprek gegaan over de toekomst van Britse bases op het eiland. Dat zei president Nikos Christodoulides van Cyprus nadat deze maand onrust was ontstaan over een drone-aanval op een van die militaire installaties.

"Wij hebben een duidelijk plan over hoe we stap voor stap verder gaan met alle kwesties die verband houden met de Britse bases op Cyprus", zei Christodoulides. Die trad verder niet in detail over wat de inzet is van het overleg.

De bases op Cyprus behoren tot de belangrijkste Britse militaire steunpunten buiten het Verenigd Koninkrijk. Ze worden onder meer gebruikt bij operaties in het Midden-Oosten.

De Britse krant The Telegraph schreef deze week dat Cyprus uit is op nieuwe veiligheidsgaranties. De EU-lidstaat zou niet verlangen dat de Britten hun bases opgeven.