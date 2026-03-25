ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Leider Hezbollah wil geen onderhandelingen tijdens gevechten

door anp
woensdag, 25 maart 2026 om 16:19
BEIROET (ANP/RTR) - De leider van de Libanese sjiitische beweging Hezbollah zegt dat de door Iran gesteunde beweging niet in gesprek gaat met Israël zolang de Israëlische aanvallen op Libanon doorgaan.
De strijd tegen Israël wordt "zonder beperkingen" voortgezet, aldus Naim Qassem in een verklaring geuit op een kanaal van Hezbollah. Onderhandelen met Israël terwijl je onder vuur ligt, is hetzelfde als capituleren, aldus Qassem.
Nadat Israël eind februari aanvallen op Iran was begonnen, hervatte Hezbollah 2 maart de beschietingen van Israël. Iran is de voornaamste steunpilaar van Hezbollah. De Libanese regering verbood Hezbollah militair weer actief te worden. Qassem wil dat dit verbod "voor de nationale eenheid" ongedaan wordt gemaakt.
POPULAIR NIEUWS

