ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ex-NCTV'er krijgt 20 maanden cel voor meenemen staatsgeheimen

Samenleving
door anp
woensdag, 11 maart 2026 om 13:08
anp110326145 1
ROTTERDAM (ANP) - De rechtbank in Rotterdam heeft de 66-jarige Abderrahim El M. uit Rotterdam veroordeeld tot 20 maanden gevangenisstraf voor het meenemen van staatsgeheime informatie naar huis. De verdachte werkte bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). De rechtbank sprak hem vrij van het lekken van de informatie aan de Marokkaanse geheime dienst.
Het Openbaar Ministerie eiste in februari een gevangenisstraf van twaalf jaar tegen de Rotterdammer. El M. werkte jarenlang als analist voor terrorismebestrijder NCTV.
loading

POPULAIR NIEUWS

HCwiC8QaIAALmIb

Opmerkelijk: de rijkste landen in 2050

121766530_m

Darmkanker: deze vleeswaren kun je beter niet meer eten

generated-image (2)

Odido liet jarenlang expres gegevens van klanten uitlekken

294840845_m

De meest gestolen items uit de supermarkt: ’Mensen stelen niet om te kunnen eten’

ANP-545084878

Zo ziet Fajah Lourens eruit na cosmetische ingrepen: "Mijn ogen staan nog een beetje foxy"

628811744c4b83c25db17cab8a999615,624e4ff2

Madonna's dochter Lourdes denkt dat mode betekent: zo weinig mogelijk kleren

Loading