Ex-NCTV'er krijgt 20 maanden cel voor meenemen staatsgeheimen

ROTTERDAM (ANP) - De rechtbank in Rotterdam heeft de 66-jarige Abderrahim El M. uit Rotterdam veroordeeld tot 20 maanden gevangenisstraf voor het meenemen van staatsgeheime informatie naar huis. De verdachte werkte bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). De rechtbank sprak hem vrij van het lekken van de informatie aan de Marokkaanse geheime dienst.

Het Openbaar Ministerie eiste in februari een gevangenisstraf van twaalf jaar tegen de Rotterdammer. El M. werkte jarenlang als analist voor terrorismebestrijder NCTV.