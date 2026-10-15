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D66 eist plan voor herstel leed slavernijverleden

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - D66 wil van binnenlandminister Pieter Heerma (CDA) horen wat zijn plannen zijn om het door het slavernijverleden ontstane leed te herstellen. Mpanzu Bamenga (D66) maakte tijdens een debat over het slavernijverleden duidelijk daadkracht te missen bij de minister. VVD en CDA toonden zich afwachtender en wezen vooral op het belang van erkenning.
"We hebben stappen gezet voor erkenning en bewustwording, en ik zie nu een voorzichtig begin van herstel", aldus Bamenga. Als voorbeeld noemde hij de regeling waarmee nazaten van tot slaaf gemaakten kosteloos hun naam kunnen veranderen. Het Kamerlid benadrukte dat de doorwerking van het slavernijverleden ook na erkenning en bewustwording "nog altijd voelbaar is in de diepe ongelijkheden in onze samenleving". Bij een volgend debat over het onderwerp wil hij van de minister weten hoe het herstel vorm krijgt.
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