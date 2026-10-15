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Is dit het begin van de doorgestoken bubbel? AI-aandelen verder omlaag op gemengd Wall Street

Economie
door Redactie
bijgewerkt om
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De beurzen in New York zijn donderdag overwegend lager begonnen, na de verliezen een dag eerder. Vooral techgraadmeter Nasdaq moest het opnieuw ontgelden door de aanhoudende wereldwijde verkoopgolf in AI-gerelateerde aandelen. Financieringsproblemen bij datacenterbedrijf CoreWeave en een hogere Amerikaanse inflatie versterkten de zorgen bij beleggers over stijgende leenkosten voor bedrijven en de houdbaarheid van de enorme investeringen in AI-infrastructuur.
CoreWeave staat in het middelpunt van de recente onrust in de techsector. De belangrijke klant van de AI-chips van Nvidia ging donderdag verder omlaag en zakte 7,5 procent. Woensdag kelderde het aandeel al 15,5 procent door zorgen over de hoge schuldenlast van het bedrijf. De rentes op de obligatieleningen van CoreWeave zijn gestegen tot recordniveaus door de vrees dat het bedrijf niet aan zijn schuldverplichtingen kan voldoen.
De brede beursgraadmeter S&P 500-index zakte 0,4 procent tot 7684 punten en techindex Nasdaq leverde 1,3 procent in op 26.372 punten.
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