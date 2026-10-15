Marathon Rotterdam stapt af van loting bij verdelen startbewijzen

ROTTERDAM (ANP) - De marathon van Rotterdam stapt af van het systeem van loting om de startbewijzen te verdelen voor de komende editie op 11 april 2027. Wel blijft de voorregistratie bestaan, maar die is in tegenstelling tot vorig jaar gratis, meldt de organisatie.

De vraag naar startbewijzen is de afgelopen jaren gegroeid en overtreft het aantal beschikbare plekken in de marathon van Rotterdam. De organisatie voerde om die reden voor de editie van dit jaar (12 april) een voorregistratie in, met daaraan gekoppeld een loting om iedereen gelijke kansen te geven bij de verdeling. Er waren 18.000 startbewijzen beschikbaar voor 50.000 aanmeldingen.

Voor de komende marathon geldt nu het principe wie het eerst komt, wie het eerst maalt. De hardlopers die vorig jaar naast een startbewijs grepen, krijgen dit jaar eerder toegang tot de inschrijving. De voorregistratie opent op 20 oktober.