D66 en CDA akkoord met afgezwakt belastingvoorstel PRO en Volt

DEN HAAG (ANP) - Regeringspartijen D66 en CDA gaan akkoord met een afgezwakt voorstel van PRO en Volt om het belastingplan voor 1 miljard euro te vertimmeren. Kern van het voorstel blijft een verschuiving van lasten van arbeid naar vermogen, melden de twee oppositiepartijen in een persbericht. Onduidelijk is of het voorstel nu op een meerderheid kan rekenen, en hoe de VVD denkt over de steun van de coalitiepartners.