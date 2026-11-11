Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

D66 en CDA akkoord met afgezwakt belastingvoorstel PRO en Volt

Samenleving
door anp
anp111126141 1
Volg ons op Google Nieuws
DEN HAAG (ANP) - Regeringspartijen D66 en CDA gaan akkoord met een afgezwakt voorstel van PRO en Volt om het belastingplan voor 1 miljard euro te vertimmeren. Kern van het voorstel blijft een verschuiving van lasten van arbeid naar vermogen, melden de twee oppositiepartijen in een persbericht. Onduidelijk is of het voorstel nu op een meerderheid kan rekenen, en hoe de VVD denkt over de steun van de coalitiepartners.
loading

POPULAIR NIEUWS

pensioen_symbolisch_AI

AOW plus €1.000 pensioen? Je bent in 2027 zo'n €192 kwijt, maar donderdag kan dat €51 worden

Een wit dekbed ligt opgeschud op een tweepersoonsbed in een lichte slaapkamer.

Dit zijn de beste 4-seizoenendekbedden volgens de Duitse consumententest: een goeie heb je al voor 24 euro

anp101126130 1

Spanje spreekt van noodsituatie Canarische Eilanden om migratie

shutterstock_2729803115

Erfde je partner en overleed hij binnen 30 dagen? Dan kan de erfbelasting over die erfenis naar nul, maar alleen als je erom vraagt

Een glanzende quantumchip ligt op een printplaat voor rijen servers met blauwe lampjes.

Kan de quantumcomputer de stroomhonger van AI temmen? Deze techpionier denkt van wel

38619ebe8135a71bcd3e33e9a44965a7,b4b71ab5

Nieuwe wending in carrière Sylvie Meis: seksscènes in Duitse tv-serie

Loading