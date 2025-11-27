ECONOMIE
D66 en CDA beloven steun burgemeesters die druk voelen door asiel

Samenleving
door anp
donderdag, 27 november 2025 om 11:23
anp271125093 1
DEN HAAG (ANP) - Als D66 en CDA regeren, kunnen burgemeesters en andere lokale politici die moeilijke besluiten nemen over asiel rekenen op rugdekking, beloven de leiders van deze partijen. Deze week werd duidelijk dat bestuurders en raadsleden in Venlo worden bedreigd en beveiliging aan huis nodig hebben sinds de gemeente plannen maakt voor een asielopvang. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten vindt dat het kabinet gemeenten onvoldoende steunt bij weerstand tegen asielbeleid.
"Dat er heel veel burgemeesters zijn die nu met de rug tegen de muur staan omdat het kabinet dingen hier niet goed doet, dat vind ik heel slecht", aldus CDA-leider Henri Bontenbal voor weer een dag formatiegesprekken.
D66-leider Rob Jetten haalde aan dat de burgemeester van Terneuzen onlangs opstapte na onenigheid over een asielzoekerscentrum en raadsleden zich vaak niet vrij voelen om over asiel in debat te gaan. "Dan mag je verwachten dat er pal achter dit soort burgemeesters en raadsleden wordt gestaan."
