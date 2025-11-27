Kamer lijkt alsnog stop te willen op inhouden huur arbeidsmigrant

DEN HAAG (ANP) - Een Kamermeerderheid lijkt alsnog te willen dat demissionair minister Mariëlle Paul (Sociale Zaken) een einde maakt aan de mogelijkheid voor werkgevers om loon van arbeidsmigranten in te houden in ruil voor huisvesting. De VVD-bewindsvrouw oogstte enkele weken geleden al verbazing en irritatie toen ze een besluit hierover plotseling uitstelde.

Met de maatregel wilde Pauls voorganger, NSC-minister Eddy van Hijum, de positie van arbeidsmigranten verbeteren en een einde maken aan wat sommigen als een pervers verdienmodel voor werkgevers beschouwen. Ook in de vorige Kamer was daar brede steun voor.

In een debat over de kwestie kreeg Paul niet alleen kritiek uit de linkerhoek van de Kamer, maar ook van onder meer de PVV, JA21 en het CDA. Paul zei dat ze tot haar besluit was gekomen na overleg met betrokken partijen, maar bijvoorbeeld de vakbonden lieten daarop weten niets van haar te hebben gehoord.

Ook zijn er vragen over de timing van Paul. Zij publiceerde haar besluit een dag na de verkiezingen, terwijl het vijf weken eerder al was genomen.