D66 en CDA blijven achter belastingdeal met PRO en Volt staan

DEN HAAG (ANP) - Coalitiepartijen D66 en CDA blijven achter hun deal met PRO en Volt staan. Dat zeggen beide partijen nadat VVD-partijleider Dilan Yeşilgöz openlijk aan de coalitie twijfelde vanwege die deal.

De linkse oppositiepartijen hebben na onderhandelingen met D66 en CDA hun voorstel om belasting te verschuiven van werkenden naar vermogenden afgezwakt. De vier partijen zullen donderdag voor dat plan stemmen. PRO en Volt stemmen dan ook voor het gehele belastingplan. Dat heeft dan een meerderheid in zowel de Eerste als de Tweede Kamer.

VVD-leider Yeşilgöz zei eerder woensdagavond dat ze verrast is door de deal van haar coalitiegenoten en dat die in strijd is met het coalitieakkoord. Ze pleit voor een "fundamentele reset" van de samenwerking, als D66 en CDA vasthouden aan hun afspraak. Dat lijkt nu dus het geval.

Donderdagochtend debatteert de Tweede Kamer verder over het belastingplan.