Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

D66 en CDA blijven achter belastingdeal met PRO en Volt staan

Samenleving
door anp
anp111126238 1
Volg ons op Google Nieuws
DEN HAAG (ANP) - Coalitiepartijen D66 en CDA blijven achter hun deal met PRO en Volt staan. Dat zeggen beide partijen nadat VVD-partijleider Dilan Yeşilgöz openlijk aan de coalitie twijfelde vanwege die deal.
De linkse oppositiepartijen hebben na onderhandelingen met D66 en CDA hun voorstel om belasting te verschuiven van werkenden naar vermogenden afgezwakt. De vier partijen zullen donderdag voor dat plan stemmen. PRO en Volt stemmen dan ook voor het gehele belastingplan. Dat heeft dan een meerderheid in zowel de Eerste als de Tweede Kamer.
VVD-leider Yeşilgöz zei eerder woensdagavond dat ze verrast is door de deal van haar coalitiegenoten en dat die in strijd is met het coalitieakkoord. Ze pleit voor een "fundamentele reset" van de samenwerking, als D66 en CDA vasthouden aan hun afspraak. Dat lijkt nu dus het geval.
Donderdagochtend debatteert de Tweede Kamer verder over het belastingplan.
loading

POPULAIR NIEUWS

Dikke gordijnen hangen 's avonds dicht voor een raam en eindigen net boven de radiator.

Hoeveel bespaar je écht met isolerende gordijnen en raambekleding

shutterstock_2729803115

Erfde je partner en overleed hij binnen 30 dagen? Dan kan de erfbelasting over die erfenis naar nul, maar alleen als je erom vraagt

38619ebe8135a71bcd3e33e9a44965a7,b4b71ab5

Nieuwe wending in carrière Sylvie Meis: seksscènes in Duitse tv-serie

Een oudere vrouw aan de keukentafel bekijkt een brief en haar telefoon.

Dienst Toeslagen waarschuwt AOW'ers met huurtoeslag: geef binnen vier weken deze wijzigingen door

IMG_5331

China stookt meer kolen dan de rest van de wereld samen

ANP-560554358

En ineens heeft de VVD het nakijken

Loading