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Curaçao en El Salvador versterken samenwerking op justitiegebied

Samenleving
door anp
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WILLEMSTAD (ANP) - Het ministerie van Justitie van Curaçao en het ministerie van Justitie en Openbare Veiligheid van El Salvador zijn van plan vrijdag een intentieverklaring te ondertekenen om de samenwerking op het gebied van justitie en openbare veiligheid te versterken. De samenwerking is opvallend, omdat de president van El Salvador, Nayib Bukele, internationaal veel kritiek krijgt voor schendingen van mensenrechten, massale arrestaties en slechte omstandigheden in overvolle megagevangenissen.
Curaçao heeft geen eigen buitenlands beleid. Samen met Defensie valt dat onder de verantwoordelijkheid van Nederland. De intentieverklaring biedt volgens minister van Justitie Shalten Hato niettemin "de mogelijkheid tot samenwerking op het gebied van de bestrijding van georganiseerde criminaliteit, migratiebeheer en preventie van cybercriminaliteit".
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