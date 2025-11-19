D66 en CDA laten zich donderdag bijpraten over defensie

DEN HAAG (ANP) - Formerende partijen D66 en CDA spreken donderdag verder met elkaar over defensie en veiligheid. Ze hebben gesprekken gepland met een vertegenwoordiger van de NAVO, medewerkers van de ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken en van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Woensdag spraken de partijleiders over het stikstofprobleem, de landbouw en de natuur. D66-leider Rob Jetten vindt dat er moed nodig is om beslissingen te nemen hierover. Volgens hem zijn wetenschappers, landbouw- en natuurorganisaties al dichter tot elkaar gekomen, maar is het nu aan de politiek om daar iets mee te doen.

Informateur Sybrand Buma (CDA) snapt het ongeduld om het stikstofprobleem op te lossen, maar hij noemt het een complexe situatie. "Het is het bewijs dat er lang stilstand is geweest en dat het nodig is dat er knopen worden doorgehakt." Dat is woensdag nog niet gebeurd. Volgens Buma worden pas later in de drie weken dat hij de gesprekken leidt, inhoudelijke beslissingen genomen.