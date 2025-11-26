ECONOMIE
D66 en CDA: nu focussen op schrijven van conceptdocument

Samenleving
door anp
woensdag, 26 november 2025 om 11:13
DEN HAAG (ANP) - D66 en het CDA stoppen nu met het binnenhalen van nog meer experts en beginnen met het schrijven van een conceptdocument. Dit document moet aantrekkelijk genoeg zijn voor andere partijen om mee te willen doen aan een nieuwe regering. Dat vertelden partijleiders Rob Jetten (D66) en Henri Bontenbal (CDA) voorafgaand aan een nieuwe ontmoeting met informateur Sybrand Buma (CDA).
Het uitschrijven van de plannen gaat vandaag volgens Jetten over migratie, wonen en stikstof. Per thema zal verschillen waar linkse en waar rechtse partijen aansluiting zullen vinden. "Thema's als veiligheid, migratie en economie vragen om een breed draagvlak in de Kamer."
Voor de ontmoeting kwam D66-Kamerlid en medeonderhandelaar Jan Paternotte binnen met een brood in de vorm van een O. "De O voor oplossingen."
Beide partijleiders denken dat er vóór 9 december iets kan liggen waarmee ze met andere partijen in gesprek kunnen gaan. Gisteren hield informateur Buma nog vast aan de deadline van 9 december.
