D66 en CDA spreken vrijdag over economie en klimaat

DEN HAAG (ANP) - D66 en CDA spreken vrijdag onder begeleiding van informateur Sybrand Buma over economie en klimaat. Net als op andere onderhandelingsdagen schuiven ook experts aan. Partijleiders Rob Jetten (D66) en Henri Bontenbal (CDA) gaan onder andere in gesprek met voormalig ASML-topman Peter Wennink, die werkt aan een advies aan het kabinet over het investeringsklimaat.

Na afloop van weer een dag gesprekken zei Buma donderdag aan het eind van de middag dat hij al begonnen is met het schrijven van zijn verslag. Daarin staan nu vooral zaken waarover de twee partijen het snel eens waren. De informateur verwacht een lijstje over te houden van onderwerpen waar de partijen wel verschillend over denken en wil volgende week "knopen doorhakken" daarover.