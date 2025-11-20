ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

D66 en CDA spreken vrijdag over economie en klimaat

Samenleving
door anp
donderdag, 20 november 2025 om 20:26
anp201125233 1
DEN HAAG (ANP) - D66 en CDA spreken vrijdag onder begeleiding van informateur Sybrand Buma over economie en klimaat. Net als op andere onderhandelingsdagen schuiven ook experts aan. Partijleiders Rob Jetten (D66) en Henri Bontenbal (CDA) gaan onder andere in gesprek met voormalig ASML-topman Peter Wennink, die werkt aan een advies aan het kabinet over het investeringsklimaat.
Na afloop van weer een dag gesprekken zei Buma donderdag aan het eind van de middag dat hij al begonnen is met het schrijven van zijn verslag. Daarin staan nu vooral zaken waarover de twee partijen het snel eens waren. De informateur verwacht een lijstje over te houden van onderwerpen waar de partijen wel verschillend over denken en wil volgende week "knopen doorhakken" daarover.
loading

POPULAIR NIEUWS

154179170 l normal none

Waarom je bluetooth op je telefoon moet uitzetten

ANP-536204788

Niemand vindt de muziek van Maan nog leuk, dus hoeveel verdient ze er eigenlijk nog mee?

shutterstock_2290072083

Psychologie achter zwarte kleding: dit zeggen 3 persoonlijkheidskenmerken

gandr-collage (30)

Trump dreigt openlijk met doodstraf voor Democraten

anp211125084 1

Bitcoin in rechte lijn omlaag; 24% crash in tien dagen

shutterstock_2704720677

Dividend dat elk jaar groeit: ontdek de 10 wereldspelers die zekerheid en solide koerswinst combineren

Loading