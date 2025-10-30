D66 en GroenLinks-PvdA allebei groter dan PVV in Rotterdam

DEN HAAG (ANP) - De PVV is bij de Tweede Kamerverkiezingen in Rotterdam voorbijgestreefd door zowel D66 als GroenLinks-PvdA. De partij van Geert Wilders ging van 21,5 naar 15,8 procent en is daarmee de derde partij in de havenstad. Twee jaar geleden was ze daar nog de grootste.

D66 wint ook in Rotterdam fors en gaat van 7 naar 17,1 procent. GroenLinks-PvdA volgt daar kort achter met 16,9 procent. Dat is voor de sociaaldemocraten wel een verlies van 3,1 procentpunt.

