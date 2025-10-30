ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

D66 en GroenLinks-PvdA allebei groter dan PVV in Rotterdam

Samenleving
door anp
donderdag, 30 oktober 2025 om 1:31
anp301025020 1
DEN HAAG (ANP) - De PVV is bij de Tweede Kamerverkiezingen in Rotterdam voorbijgestreefd door zowel D66 als GroenLinks-PvdA. De partij van Geert Wilders ging van 21,5 naar 15,8 procent en is daarmee de derde partij in de havenstad. Twee jaar geleden was ze daar nog de grootste.
D66 wint ook in Rotterdam fors en gaat van 7 naar 17,1 procent. GroenLinks-PvdA volgt daar kort achter met 16,9 procent. Dat is voor de sociaaldemocraten wel een verlies van 3,1 procentpunt.
Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Ga voor een interactieve graphic naar https://platform.localfocus.nl/t/?d84df9b. Deze is te gebruiken voor klanten van de graphicsdienst van het ANP.
loading

POPULAIR NIEUWS

120952458 l normal none

Dit gebeurt er als je stopt met koffie drinken

ANP-540621237

Van bunkers tot superintelligentie: hoe de tech-elite zich voorbereidt op het einde der tijden

242356615_m

Dit is hoe je je brein tien jaar jonger kan maken

ANP-309786999

Honden in Tsjernobyl hebben een blauwe vacht

183014586 l normal none

Tien voedingsmiddelen die schadelijk zijn voor de lever

ANP-429478753

Waarom millennials meer kans op kanker hebben dan hun ouders

Loading