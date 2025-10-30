D66 nipt grootste in Utrecht, GL-PvdA verliest flink

UTRECHT (ANP) - D66 is de grootste partij geworden in Utrecht met 26,7 procent van de stemmen. Daarmee verslaat de partij van Rob Jetten GroenLinks-PvdA nipt, die partij kreeg 26,1 procent van de stemmen.

D66 heeft gewonnen ten opzichte van twee jaar geleden, toen de partij 11,5 procent kreeg. GroenLinks-PvdA heeft juist flink minder stemmen gekregen, in 2023 ging 34,9 procent van de Utrechtse stemmen naar de linkse partij.

