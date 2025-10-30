ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

NSC gedecimeerd in Enschede, thuisstad van oprichter Omtzigt

Samenleving
door anp
donderdag, 30 oktober 2025 om 1:28
anp301025019 1
ENSCHEDE (ANP) - Nieuw Sociaal Contract (NSC) heeft woensdag een grote nederlaag geleden in Enschede, de thuisstad van oprichter Pieter Omtzigt. In 2023 kreeg hij daar 27,7 procent van de stemmen, nu nog maar 1 procent.
De PVV verloor ook stemmen, van bijna 23 procent naar bijna 20 procent, maar dat was genoeg om de grootste partij te worden. D66 steeg van bijna 5 procent naar bijna 17 procent.
Ook het CDA groeide fors in Enschede, van 1,4 procent naar ruim 10 procent. De christendemocraten hadden twee jaar geleden juist veel kiezers zien vertrekken naar NSC.
Ook in andere Twentse gemeenten verloor NSC veel stemmen. Het CDA boekte daar juist veel vooruitgang.
Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Ga voor een interactieve graphic naar https://platform.localfocus.nl/t/?d0b756d. Deze is te gebruiken voor klanten van de graphicsdienst van het ANP.
loading

POPULAIR NIEUWS

120952458 l normal none

Dit gebeurt er als je stopt met koffie drinken

ANP-540621237

Van bunkers tot superintelligentie: hoe de tech-elite zich voorbereidt op het einde der tijden

242356615_m

Dit is hoe je je brein tien jaar jonger kan maken

ANP-309786999

Honden in Tsjernobyl hebben een blauwe vacht

183014586 l normal none

Tien voedingsmiddelen die schadelijk zijn voor de lever

ANP-429478753

Waarom millennials meer kans op kanker hebben dan hun ouders

Loading