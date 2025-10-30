NSC gedecimeerd in Enschede, thuisstad van oprichter Omtzigt

ENSCHEDE (ANP) - Nieuw Sociaal Contract (NSC) heeft woensdag een grote nederlaag geleden in Enschede, de thuisstad van oprichter Pieter Omtzigt. In 2023 kreeg hij daar 27,7 procent van de stemmen, nu nog maar 1 procent.

De PVV verloor ook stemmen, van bijna 23 procent naar bijna 20 procent, maar dat was genoeg om de grootste partij te worden. D66 steeg van bijna 5 procent naar bijna 17 procent.

Ook het CDA groeide fors in Enschede, van 1,4 procent naar ruim 10 procent. De christendemocraten hadden twee jaar geleden juist veel kiezers zien vertrekken naar NSC.

Ook in andere Twentse gemeenten verloor NSC veel stemmen. Het CDA boekte daar juist veel vooruitgang.

