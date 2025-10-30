ECONOMIE
D66 haalt PVV in als grootste partij in Tilburg

Samenleving
door anp
donderdag, 30 oktober 2025 om 3:53
anp301025034 1
TILBURG (ANP) - D66 is de PVV voorbijgestreefd als grootste partij van de gemeente. De sociaal-liberalen kunnen nu rekenen op 20,7 procent van de stemmen, terwijl de PVV het met 16,5 procent moet doen. In 2023 waren de rollen omgedraaid. Toen was de PVV de grootste met 23,4 procent van de stemmen en kreeg D66 slechts 7,3 procent.
De winst voor de partij van Rob Jetten komt vooral door het verlies van GroenLinks-PvdA en de VVD. De linkse fusiepartij daalt van 20,5 naar 15,4 procent en de VVD gaat van 15,3 procent naar 13,6.
Het CDA doet goede zaken en gaat van 2,4 naar 9,6 procent. JA21 stijgt van 0,7 naar 5,6 procent.
Zoals in de rest van het land is het verlies het grootst voor NSC: de partij van Pieter Omtzigt duikelt van 11,4 procent naar slechts 0,3 procent. Ook is er verlies voor de SP (van 4,1 naar 2,3), Volt (2,2 naar 1,3) en de BBB (2,1 naar 1,2).
