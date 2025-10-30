ECONOMIE
Tweede voorlopige prognose: zetel VVD en CDA naar FVD en CU

Samenleving
door anp
donderdag, 30 oktober 2025 om 3:33
anp301025033 1
DEN HAAG (ANP) - VVD en CDA lijken toch ieder 1 zetel minder te krijgen dan eerder woensdagavond naar buiten kwam. FVD en de ChristenUnie zouden er ieder juist 1 zetel bij krijgen. Dat blijkt uit een nieuwe prognose van de ANP Verkiezingsdienst in de nacht van woensdag op donderdag op basis van 90 procent van de getelde stemmen, die de gemeenten hebben doorgegeven.
De VVD stond na de eerste exitpolls en in de eerste prognose van de ANP Verkiezingsdienst op 23 zetels, één minder dan de liberalen nu in de Tweede Kamer hebben. Dat zouden er nu 22 worden volgens de nieuwe prognose.
Het CDA staat op flinke winst, maar net iets minder dan eerder woensdagavond bleek met minder getelde stemmen. De partij zou van 5 naar 19 zetels gaan, maar dat worden er in de nieuwe prognose 18.
