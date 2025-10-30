Onderwijsbond: hopelijk werken aan herstel van onderwijs

UTRECHT (ANP) - De Algemene Onderwijsbond (AOb) wacht af met welk beleid D66-leider Rob Jetten komt wanneer hij premier wordt. Jetten heeft tijdens verkiezingsdebatten "meerdere keren herhaald dat er in zijn kabinet niet bezuinigd zal worden op onderwijs. Wij volgen hem kritisch en houden hem aan die belofte. De bezuinigingen moeten helemaal van tafel", zei voorzitter Coba van der Veer.

Van der Veer heeft het over de maatregelen van het vertrekkende kabinet, dat voor ongeveer een miljard euro wil snijden in onderwijs en onderzoek. Ze feliciteert Jetten wel met de voorlopige uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen. "We zijn blij dat het erop lijkt dat na anderhalf jaar afbraakpolitiek, we hopelijk gaan werken aan herstel van het onderwijs", aldus de onderwijsbond.