ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Onderwijsbond: hopelijk werken aan herstel van onderwijs

Samenleving
door anp
donderdag, 30 oktober 2025 om 5:00
anp301025056 1
UTRECHT (ANP) - De Algemene Onderwijsbond (AOb) wacht af met welk beleid D66-leider Rob Jetten komt wanneer hij premier wordt. Jetten heeft tijdens verkiezingsdebatten "meerdere keren herhaald dat er in zijn kabinet niet bezuinigd zal worden op onderwijs. Wij volgen hem kritisch en houden hem aan die belofte. De bezuinigingen moeten helemaal van tafel", zei voorzitter Coba van der Veer.
Van der Veer heeft het over de maatregelen van het vertrekkende kabinet, dat voor ongeveer een miljard euro wil snijden in onderwijs en onderzoek. Ze feliciteert Jetten wel met de voorlopige uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen. "We zijn blij dat het erop lijkt dat na anderhalf jaar afbraakpolitiek, we hopelijk gaan werken aan herstel van het onderwijs", aldus de onderwijsbond.
loading

POPULAIR NIEUWS

242356615_m

Dit is hoe je je brein tien jaar jonger kan maken

ANP-309786999

Honden in Tsjernobyl hebben een blauwe vacht

ANP-540621237

Van bunkers tot superintelligentie: hoe de tech-elite zich voorbereidt op het einde der tijden

183014586 l normal none

Tien voedingsmiddelen die schadelijk zijn voor de lever

ANP-429478753

Waarom millennials meer kans op kanker hebben dan hun ouders

98521803-15231639-When_he_was_only_15_Bjorn_Andr_sen_was_declared_the_most_beautif-m-16_1761581658337

‘De mooiste jongen ter wereld’ sterft op 70-jarige leeftijd

Loading