D66-leider Jetten hekelt VVD om 'onzalig experiment' met PVV

BREDA (ANP) - D66-leider Rob Jetten heeft zaterdag op een congres van zijn partij in Breda uitgehaald naar de VVD. Volgens hem is het "onzalig experiment" van de liberalen om met de PVV te regeren "faliekant mislukt".

Jetten ziet niets terechtkomen van de plannen van het kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB. "We zien chaos, we zien ruziemakers. En voor mij het allerbelangrijkste: nul resultaat, nul resultaat. Er wordt niets, maar dan ook niets geleverd."

De schuld hiervoor legt hij bij de op een na grootste regeringspartij. "Er is maar één reden dat zulke incompetentie in dit kabinet zit. VVD-leider Yeşilgöz verbond haar lot aan de PVV en gaf Wilders een hoofdrol in ons landsbestuur."

Staatsschuld oplopen

In deze tijd van oorlog in Oekraïne en een onvoorspelbare president van de Verenigde Staten kan Nederland zich volgens de D66-voorman het huidige kabinet niet meer veroorloven. "Een experiment dat onze economie beschadigt en de Nederlandse positie internationaal op het spel zet."

Er zijn "doorbraken" nodig in Nederland zoals voor een duurzame economie, aldus Jetten. Daarvoor mag de staatsschuld oplopen. "Omdat die investeringen generaties meekunnen, mag de overheid daar ook voor lenen. De staatsschuld is voor ons geen belemmering om te investeren in onze toekomst."

Aanpakken woningtekort

Volgens hem moet er ook een doorbraak komen in het aanpakken van het woningtekort en daarvoor moeten wat de D66-leider betreft "heel wat heilige huisjes omver". Hij wil tien nieuwe steden bouwen om de wooncrisis de kop in te drukken.

Om dit alles mogelijk te maken is een "andere overheid" nodig, zei Jetten. "Haal de bezem door de overheid." Organisaties die niet snel genoeg veranderen, moeten desnoods verdwijnen. "Als organisaties als de Belastingdienst tien jaar nodig hebben voor eerlijker belastingen, dan bouwen we wel een nieuwe dienst, die het sneller kan."