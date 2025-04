Verstappen klinkt gelaten over onbestuurbare auto bij GP Bahrein

SAKHIR (ANP) - Max Verstappen klonk gelaten na zijn zevende plaats in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Bahrein. "Te langzaam", zei hij bij Viaplay na een moeizame kwalificatie waarin Oscar Piastri in de McLaren poleposition veroverde. "Dat is al het hele weekend zo. We hebben de hele auto omgegooid, niets werkt."

Verstappen somde op wat er allemaal mis was naast het gebrek aan snelheid. "Slechte balans in de auto, ik kon niet remmen, niet insturen en had geen tractie. Als je geen goed gevoel hebt, is het heel lastig." Tijdens de kwalificatie klaagde hij al over de boordradio over zijn remmen. "Als je op de pedaal trapt, is het alsof je tegen een muur aantrapt. Hij stopt gewoon niet." Daarnaast was de Red Bull volgens de wereldkampioen niet constant.

Vooruitkijken naar de race van zondag wilde Verstappen nog niet. "Op dit moment niet, dat zien we morgen wel als ik wakker word. Voor morgen verwacht ik ook geen balans. Het is allemaal heel lastig op dit circuit." Verstappen won de race op het circuit van Sakhir de afgelopen twee jaar.