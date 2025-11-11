D66 lijkt voorlopig alleen met CDA te gaan onderhandelen

DEN HAAG (ANP) - De kabinetsformatie gaat waarschijnlijk voorlopig verder met alleen D66 en CDA aan tafel. De twee partijen moeten de komende drie weken samen proberen verder te komen met een aantal belangrijke onderwerpen. Welke andere partijen daar uiteindelijk bij aansluiten om tot de gewenste meerderheidscoalitie te komen, komt later pas aan de orde.

Dat is de strekking van het advies waarmee verkenner Wouter Koolmees dinsdag komt, bevestigen Haagse bronnen na berichten van RTL Nieuws en De Telegraaf. D66-leider Rob Jetten zei voor de camera's dat een "inhoudelijke tussenstap" noodzakelijk is, omdat partijen het er niet over eens worden wie mag plaatsnemen aan de onderhandelingstafel.

D66 zou het liefst samenwerken met GroenLinks-PvdA, maar dat blijft de VVD uitsluiten. De liberalen blijven bij de blokkade die zij in de verkiezingscampagne al opwierpen en willen graag JA21 erbij in een coalitie. Bij die partij heeft D66 juist de nodige bedenkingen. Het CDA zegt open te staan voor samenwerking met alle grote partijen, behalve de PVV.