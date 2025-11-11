ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

D66 lijkt voorlopig alleen met CDA te gaan onderhandelen

Samenleving
door anp
dinsdag, 11 november 2025 om 17:51
anp111125153 1
DEN HAAG (ANP) - De kabinetsformatie gaat waarschijnlijk voorlopig verder met alleen D66 en CDA aan tafel. De twee partijen moeten de komende drie weken samen proberen verder te komen met een aantal belangrijke onderwerpen. Welke andere partijen daar uiteindelijk bij aansluiten om tot de gewenste meerderheidscoalitie te komen, komt later pas aan de orde.
Dat is de strekking van het advies waarmee verkenner Wouter Koolmees dinsdag komt, bevestigen Haagse bronnen na berichten van RTL Nieuws en De Telegraaf. D66-leider Rob Jetten zei voor de camera's dat een "inhoudelijke tussenstap" noodzakelijk is, omdat partijen het er niet over eens worden wie mag plaatsnemen aan de onderhandelingstafel.
D66 zou het liefst samenwerken met GroenLinks-PvdA, maar dat blijft de VVD uitsluiten. De liberalen blijven bij de blokkade die zij in de verkiezingscampagne al opwierpen en willen graag JA21 erbij in een coalitie. Bij die partij heeft D66 juist de nodige bedenkingen. Het CDA zegt open te staan voor samenwerking met alle grote partijen, behalve de PVV.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 474397919

Ramen lappen: Deze trucs gebruiken echte glazenwassers

shutterstock_2310832313

De Franse baguette is in gevaar

91dd2994-f773-49bc-a569-fa8f150c66a5

Trump verbiedt visa voor dikke mensen (behalve als ze zowel dik als rijk zijn)

shutterstock_2622329979

Waarom sommige volwassenen moeite hebben om liefde te voelen – 7 ingrijpende jeugdervaringen

1024px-ancient_roman_road_of_tall_aqibrin

Deze digitale kaart laat je dwalen over 300.000 kilometer aan Romeinse wegen: 'Alle wegen leiden naar Rome'

anp101125174 1

BBB levert: BBB-fractievoorzitter verlaat Flevolandse politiek na taakstraf

Loading