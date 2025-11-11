ECONOMIE
Zeeland voelt zich gepasseerd bij verdeling geld voor woningbouw

Samenleving
door anp
dinsdag, 11 november 2025 om 17:39
MIDDELBURG (ANP) - De provincie Zeeland voelt zich gepasseerd door het Rijk bij de verdeling van 2,5 miljard euro voor infrastructurele projecten om de bouw van bijna 275.000 woningen mogelijk te maken. Terwijl sommige provincies vele honderden miljoenen krijgen, moet Zeeland het doen met 6,5 miljoen euro. "Natuurlijk is dat welkom, maar het staat in schril contrast met de 2 miljard die in de Randstad wordt ingezet", aldus gedeputeerde Dick van der Velde (wonen, VVD). "We zijn teleurgesteld in de opstelling van het Rijk."
Zeeland had voor vijf projecten geld aangevraagd, in totaal zo'n 30 miljoen euro. Alleen Terneuzen staat op de lijst met goedgekeurde voorstellen die de BBB-ministers Robert Tieman (Infrastructuur) en Mona Keijzer (Volkshuisvesting) maandag publiceerden. De Zeeuwse stad krijgt 6,5 miljoen euro, onder meer om een busstation in het centrum te bouwen om zo voor betere ontsluiting van zo'n 425 nieuwe woningen te zorgen.
"We hebben echt goede voorstellen ingediend", aldus Van der Velde, die ook voor projecten in Goes, Hulst en Schouwen-Duiveland geld wilde hebben. Dunbevolkte provincies als Drenthe, Groningen, Friesland en Zeeland moeten het echter allemaal doen met slechts een paar miljoen, terwijl andere provincies soms wel honderden miljoenen kregen. Ook naar Caribisch Nederland (Bonaire, Saba en Sint Eustatius) gaat 20 miljoen euro.
Volgens het Zeeuwse college hanteert het Rijk criteria die niet bij Zeeland passen. Zo heeft de kustprovincie geen grootschalige woningbouwprojecten. "Het moet snel en veel", zegt financieel gedeputeerde Jo-Annes de Bat. "Projecten die snel van de grond komen en veel woningen opleveren. De vraag is of je daarmee als Nederland verder komt. Wij als Zeeland denken van niet."
