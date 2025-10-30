Voorlopige prognose ANP: D66 27 zetels, PVV 25, VVD 23

DEN HAAG (ANP) - Volgens de voorlopige prognose van de Verkiezingsdienst van het ANP haalt D66 27 zetels en de PVV 25 zetels. De prognose is gemaakt op basis van 197 van de 346 uitslagen en 49,9 procent van de getelde stemmen.

De VVD haalt volgens de prognose 23 zetels en GroenLinks-PvdA 20. Het CDA kan volgens de prognose rekenen op 19 zetels.

Daarna volgen op afstand JA21 (9 zetels), Forum voor Democratie (6 zetels) en de BBB (4 zetels). De SP, DENK, Partij voor de Dieren en de SGP krijgen 3 zetels. De ChristenUnie en 50PLUS kunnen rekenen op 2 zetels, en voor Volt blijft 1 zetel over. NSC verdwijnt volgens de prognose uit de Tweede Kamer.