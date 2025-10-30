ECONOMIE
Een op vijf Zwollenaren stemde op D66

Samenleving
door anp
donderdag, 30 oktober 2025 om 2:17
ZWOLLE (ANP) - D66 is ook in Zwolle de grootste partij geworden. De liberaal-democraten hadden twee jaar geleden bijna 8 procent van de stemmen gekregen en stegen nu naar bijna 21 procent. GroenLinks-PvdA, dat in 2023 de meeste stemmen kreeg in Zwolle, daalde nu van 22 procent naar bijna 17 procent.
Het CDA steeg van 3 procent naar bijna 13 procent en JA21 van 0,5 procent naar bijna 5 procent.
De PVV verloor flink, van 16 naar 11 procent, maar ook in Zwolle was Nieuw Sociaal Contract de grootste verliezer. Die partij zakte van bijna 14 procent naar 0,5 procent.
