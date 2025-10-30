ECONOMIE
D66 ook op Bonaire de grootste partij, ChristenUnie wordt tweede

Samenleving
door anp
donderdag, 30 oktober 2025 om 13:21
KRALENDIJK (ANP) - Ook op Bonaire is D66 de grootste partij geworden tijdens de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Op het eiland hebben 745 mensen op D66 gestemd. In totaal brachten 3355 mensen hun stem uit.
Ook in 2023 behaalde de partij van Rob Jetten de meeste stemmen op Bonaire. De ChristenUnie is met 516 stemmen de op een na grootste stemmentrekker. GroenLinks/PvdA (407), PVV (388) en VVD (366) ontlopen elkaar daarna niet veel.
Op Bonaire ging maar 21,54 procent van de kiesgerechtigden stemmen. Sinds de bewoners van de bijzondere gemeenten van Nederland in het Caribisch gebied, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, vanaf 2010 mogen deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen is de interesse beperkt en lijkt die alleen maar te dalen.
Ook op Saba kwam het aantal mensen dat een stem uitbracht niet boven de 30 procent. De resultaten van Sint-Eustatius zijn nog niet bekendgemaakt.
