Franse justitieminister bezoekt Sarkozy in gevangenis

PARIJS (ANP/AFP) - De Franse oud-president Nicolas Sarkozy heeft in de gevangenis bezoek gekregen van minister van Justitie Gérald Darmanin, melden Franse media zoals BFMTV en 20 Minutes op basis van ingewijden. Dat bezoek is omstreden. Een hoge aanklager waarschuwde eerder dat daardoor de onafhankelijkheid van de rechtsstaat onder druk kan komen.

Sarkozy begon vorige week maandag aan een celstraf van vijf jaar voor criminele samenzwering. Het is niet bevestigd dat Darmanin hem inderdaad heeft opgezocht, maar de minister had al wel eerder aangegeven dat hij dat van plan was. Hij zou zeker willen weten dat de veiligheid van de oud-president op orde is, gezien de "exceptionele status" van de gevangene.

Volgens Franse media duurde het bezoek op woensdagavond 45 minuten. Ook de gevangenisdirecteur zou daarbij aanwezig zijn geweest.

Sarkozy zit afgescheiden van andere gevangenen in La Santé, een gevangenis in Parijs. In de cel naast hem zitten twee agenten om hem te beveiligen.