D66, VVD en CDA ronden coalitieakkoord af na input fracties

Samenleving
door anp
donderdag, 29 januari 2026 om 14:37
anp290126175 1
DEN HAAG (ANP) - De partijleiders van D66, VVD en CDA hebben donderdag het coalitieakkoord helemaal afgemaakt. Zij hebben nog een paar "kleine aanpassingen" gemaakt na terugkoppeling uit de fracties. Die fracties hadden het akkoord woensdagavond al goedgekeurd.
Rob Jetten (D66), Dilan Yeşilgöz (VVD) en Henri Bontenbal (CDA) zeiden dat het vooral ging om taalfouten en slordigheden. "Wij hebben vaak naar dezelfde teksten gestaard, de frisse blik van Kamerleden was goed", zei Jetten.
Het akkoord wordt vrijdag gepresenteerd, waarna de Tweede Kamer er woensdag over in debat gaat. Jetten zei donderdag al dat hij hoopt dan als formateur te worden aangewezen, wat doorgaans betekent dat hij daarna ook premier wordt. Als formateur moet Jetten zijn kabinet gaan samenstellen. Daarbij moeten de partijen ook nog in gesprek over de verdeling van de kabinetsposten.
