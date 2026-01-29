Worden we echt gelukkiger van seks?

Vrienden en geliefden om je heen, mooie vakanties en een fijne plek om te wonen, daar denken we vaak aan bij gelukkig zijn. Maar wat vaak onderbelicht blijft, is het belang van intimiteit, aldus psychologisch onderzoek.

Dit blijkt een veel fundamentelere rol te spelen in ons geluksgevoel dan we doorgaans erkennen. Uit meerdere studies blijkt een duidelijk verband tussen seksuele intimiteit en een hogere levenstevredenheid. Daarbij gaat het niet om “hoe meer, hoe beter”. Integendeel: de kwaliteit en regelmaat van verbinding lijken belangrijker dan de frequentie.

De mens is in de kern een sociaal wezen. Al decennialang toont onderzoek aan dat hechte relaties tot de sterkste voorspellers van geluk behoren, belangrijker dan inkomen of status. Seksuele intimiteit is een van de manieren waarop die verbondenheid tot uiting komt en draagt bij aan welzijn via zowel emotionele als lichamelijke processen.

Een veel geciteerde studie liet zien dat mensen die ongeveer een keer per week seks hadden, zich gelukkiger voelden dan mensen met minder intieme momenten. Opvallend: bij een hogere frequentie vlakte dit effect af. Dat suggereert dat consistente nabijheid belangrijker is dan intensiteit of prestatie. Dit patroon bleek bovendien te gelden voor verschillende leeftijden, genders en relatieduur.

Intimiteit ondersteunt ons welzijn ook op biologisch niveau. Tijdens intieme momenten maakt het lichaam stoffen aan zoals oxytocine (verbondenheid en vertrouwen), dopamine (beloning en motivatie) en endorfines (stressvermindering). Samen helpen deze stoffen om emoties beter te reguleren en veerkrachtiger met stress om te gaan. Daarnaast fungeert intimiteit als een vorm van ‘co-regulatie’: we verwerken spanning en tegenslag beter wanneer we ons veilig en gesteund voelen door een ander.

Geluk gaat niet alleen over geld

Interessant is dat de link tussen intimiteit en geluk blijft bestaan, zelfs wanneer factoren als inkomen, werk en gezondheid worden meegerekend. Zoals Long het verwoordt: “Je emotioneel gesteund voelen in je relaties kan belangrijker zijn voor geluk dan geld of status.” Geluk blijkt minder te draaien om wat we bezitten en meer om met wie en hoe we ons leven delen.

Wie intimiteit ziet als onderdeel van zelfzorg in plaats van als prestatie, ervaart vaak minder druk en meer ruimte voor echte verbinding. Kleine, regelmatige momenten van nabijheid – een knuffel, een lach, oprechte aandacht – kunnen al veel betekenen.

Intimiteit is geen wondermiddel en zeker geen garantie voor geluk. Maar de wetenschap is duidelijk: betekenisvolle verbinding is een krachtige, vaak onderschatte factor in ons welzijn. Door intimiteit te zien als een essentieel onderdeel van emotionele gezondheid leggen we een stevigere basis voor duurzaam geluk.