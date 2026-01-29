ECONOMIE
Koningin Máxima heeft griep en zegt bezoek in Rotterdam af

Samenleving
door anp
donderdag, 29 januari 2026 om 14:39
anp290126176 1
ROTTERDAM (ANP) - Koningin Máxima heeft griep en is daarom donderdag niet bij een bezoek in Rotterdam. De koningin zou donderdagmiddag de afsluiting van de hackathon 'Schuldhulp voor iedereen' bijwonen. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) vindt Máxima het "erg jammer dat ze er niet zelf bij kan zijn." Het thema is een "belangrijk onderdeel van haar portefeuille".
De koningin heeft vrijdag een bezoek aan Purmerend in haar agenda staan. De RVD laat weten dat het bezoek vooralsnog doorgaat.
Máxima was dinsdag en woensdag in New York. De koningin voerde daar gesprekken in het kader van haar functie als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor financiële gezondheid (UNSGSA).
