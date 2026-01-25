D66, VVD en CDA zijn 'heel ver' met afspraken over financiën

DEN HAAG (ANP) - De onderhandelende partijen D66, VVD en CDA zijn "echt heel ver" met de afspraken over de financiën, meldt D66-leider Rob Jetten na onderhandelingen die tot in de nacht duurden. "Maar het is helaas nog niet helemaal af." CDA-leider Henri Bontenbal had goede hoop dat het zaterdag zou lukken. Dat lukte niet, maar hij denkt dat zondag mogelijk is.

De planning is dat de partijen komende vrijdag hun coalitieakkoord presenteren. VVD-leider Dilan Yeşilgöz zei dat daaraan voorafgaand meerdere dagen nodig zijn om het akkoord voor te leggen aan de fracties van de drie partijen en de plannen door te laten rekenen door ambtenaren. Ze beaamt desgevraagd dat de onderhandelingen dan dus uiterlijk dinsdag afgerond moeten zijn.