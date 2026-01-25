ECONOMIE
Interim-president Venezuela wil 'akkoorden' sluiten met oppositie

Samenleving
door anp
zondag, 25 januari 2026 om 1:16
anp250126002 1
CARACAS (ANP/AFP) - Interim-president van Venezuela Delcy Rodriguez heeft zaterdag opgeroepen tot gesprekken met de oppositie om tot 'akkoorden' voor vrede te komen. Ze deed de uitspraken drie weken nadat de Verenigde Staten president Nicolas Maduro afzetten, gevangennamen en naar een Amerikaanse gevangenis brachten.
"Er kunnen geen politieke of partijpolitieke verschillen zijn als het om vrede in Venezuela gaat", zei Rodriguez op de staatstelevisie. "Ondanks onze verschillen moeten we respectvol met elkaar spreken. Ondanks onze verschillen moeten we samenwerken en tot akkoorden komen."
