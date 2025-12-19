D66'er Jetten verkozen tot politicus van het jaar bij WNL

D66-leider Rob Jetten is door WNL-programma Goedemorgen Nederland uitgeroepen tot politicus van het jaar. Hij leidde de sociaalliberalen naar een winst van zeventien zetels bij de verkiezingen en werd daarmee voor het eerst de grootste partij in de Tweede Kamer. Jetten kan de eerste premier van D66 worden.

"Ik denk dat de mensen blij werden van onze positieve campagne, met grote concrete plannen voor het land", reageert Jetten op de uitverkiezing. Op de tweede plaats eindigde Henri Bontenbal van het CDA, gevolgd door PVV-leider Geert Wilders. Zij werden vorig jaar nog gezamenlijk uitgeroepen tot politicus van het jaar.

Onderzoeksbureau Ipsos I&O deed voor Goedemorgen Nederland een representatieve steekproef voor de uitverkiezing onder Nederlanders van 18 jaar en ouder.

"Rob Jetten komt overtuigend als Politicus van het Jaar uit de bus. Hij wordt met 20 procent niet alleen duidelijk het vaakst gekozen als 'beste politicus van 2025', men vindt ook het vaakst dat hij de beste visie voor het land heeft", aldus Peter Kanne van Ipsos I&O. De ondervraagden noemen Jetten "verbindend, positief, helder en iemand die niet op de man speelt."