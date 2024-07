Dagestan verbiedt islamitische nikab na aanslagen

MACHATSJKALA (ANP) - In de Russische deelrepubliek Dagestan is het voorlopig verboden om een nikab te dragen. De islamitische sluier die het gezicht grotendeels bedekt zou volgens de autoriteiten een "veiligheidsrisico" vormen na de aanslagen van vorige maand, schrijven onafhankelijke Russische media The Moscow Times en Novaya Gazeta.

Op zondag 23 juni vielen gewapende mannen vrijwel gelijktijdig kerken, synagoges en een politiepost aan. Daarbij vielen 22 doden, voornamelijk politieagenten. Volgens mediaberichten zou een van de aanslagplegers van plan zijn geweest om te vluchten in een nikab.

De Russische autoriteiten zeiden dat de aanslagen waren gepleegd door islamitische terroristen. Dagestan is een overwegend islamitische republiek waar veel vrouwen een nikab of een hidjab dragen.