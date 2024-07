Vicepresident Harris gezien als favoriet om Biden te vervangen

WASHINGTON (ANP/RTR) - Vicepresident Kamala Harris wordt gezien als favoriet om haar baas Joe Biden te vervangen als hij toch afziet van verkiezingsdeelname. Dat zeggen zeven hooggeplaatste bronnen rond de campagne van Biden, het Witte Huis en de Democratische Partij tegen persbureau Reuters.

Het moeizame debatoptreden van Biden vorige week leidde tot discussie over zijn geschiktheid als presidentskandidaat. Hij lijkt geen plannen te hebben om zich terug te trekken, maar ondertussen circuleren al wel allerlei namen van populaire Democraten die het zouden kunnen overnemen. Zo worden gouverneurs en kabinetsleden genoemd.

Sommige invloedrijke Democraten zouden er maar weinig vertrouwen in hebben dat de vicepresident echt kan winnen van Trump. De bronnen van Reuters noemen het echter wishful thinking om te denken dat Harris gepasseerd zou kunnen worden. Zij heeft onder de alternatieve kandidaten de grootste naamsbekendheid en is al geschikt bevonden om op het hoogste niveau te opereren, luidt de uitleg.

'Niemands eerste keus'

Ook speelt mee dat de VS met de 59-jarige Harris in de beroemde Oval Office voor het eerst een zwarte vrouw als president zouden hebben. Democratische strategen waarschuwen dat het slecht kan vallen bij zwarte en vrouwelijke kiezers als Harris kort voor de verkiezingen wordt vervangen door iemand met een andere achtergrond.

Reuters sprak ook drie geldschieters van de Democraten die Biden graag zien vertrekken als kandidaat. Ook zij noemen het zeer lastig om Harris te passeren en zijn daar weinig enthousiast over. "Ze is niemands eerste keus", erkende een van die donateurs. "Maar het is inderdaad bijna onmogelijk" om haar te vervangen.

Medewerkers van Harris spreken tegen dat ze de ambitie zou hebben om Biden te vervangen. "Vicepresident Harris kijkt ernaar uit om nog een tweede termijn te doen met president Joe Biden", staat in een verklaring van haar kantoor.