SP en PVV lijnrecht tegenover elkaar over zorgbezuinigingen

DEN HAAG (ANP) - SP-leider Jimmy Dijk en PVV-voorman Geert Wilders staan in het debat over de regeringsverklaring lijnrecht tegenover elkaar als het gaat om bezuinigen op de zorg. Toen de beide partijen nog samen in de oppositie zaten, was geld voor de zorg nog een gezamenlijk doel. SP'er Dijk vraagt Wilders dan ook: "Waar bent u in hemelsnaam mee bezig?"

Het nieuwe kabinet bezuinigt flink om de overheidsfinanciën op orde te brengen. Dijk had liever gezien dat er geld werd opgehaald bij grote bedrijven en mensen met veel vermogen. Hij wil van Wilders weten waarom hij instemt met bezuinigingen op de zorg. Volgens Wilders zijn er "geweldige maatregelen" afgesproken in het coalitieakkoord, maar ook dingen die pijn doen. Hij wijst op de lastenverlichting die de coalitiepartijen willen regelen. "En u zit daar maar wat in de oppositie en u doet helemaal niets voor de mensen", houdt hij Dijk voor.

"Dit noem ik zuur rechts", reageert Dijk. "En ik zal u zeggen waarom: u ontwijkt mijn vraag." De PVV voert VVD-beleid uit, meent hij. De SP-politicus wijst erop dat er nog veel meer gaten gedicht moeten worden: de verkoop van het Duitse deel van staatsbedrijf TenneT is in het water gevallen, er moet geld komen voor het toeslagenschandaal en de herziening van het arbeidsongeschiktheidsstelsel. De vermogensbelasting is bovendien "kapot", en ook die reparatie zal flink in de papieren lopen.

'Verhullende taal'

Dijk ziet een gat in de begroting ontstaan van 8 miljard euro of nog veel meer. Volgens de afgesproken systematiek zal dan ook de zorg veel inleveren. De SP'er wil er samen met Wilders voor zorgen dat er "geen enkele euro" extra wordt bezuinigd op de zorg en het geld "daar gaat halen waar het zit: bij de grote vermogens".

Daarop zei Wilders dat het kabinet deze zomer gaat kijken hoe de begroting eruit ziet. Hij wil daar niet op vooruitlopen. In de zorg is bovendien te "herprioriteren", denkt hij, waardoor bezuinigingen minder pijn doen. Dijk verwijt Wilders op zijn beurt weer "Haagse, verhullende taal" uit te slaan.