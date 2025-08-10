Val je meer af als je sport in de hitte?

Het lijkt logisch: je wordt veel vermoeider van sporten in de hitte, je hartslag gaat sneller omhoog en dus zul je ook wel meer calorieën verbranden. Maar is dat wel zo?

Hoogleraar fysiologie Maria Hopman van het Radboudumc legt uit waarom het niet zo werkt. “Het idee dat gewichtsverlies gelijkstaat aan vetverlies is een hardnekkige mythe. Als je in de hitte extra gewicht verliest tijdens het sporten, is dat gewoon vocht dat je kwijtraakte. Dat betekent dus dat je veel te weinig hebt gedronken en dat is allesbehalve gezond.”, aldus Hopman bij Radar

Het is wel veel zwaarder om te sporten in de hitte. Daarom kun je het beter wat kalmer aan doen. En bouw het vooral rustig op zodat je lichaam zich kan aanpassen. Op den duur krijg je meer bloedvolume, ga je efficiënter zweten en verlies je minder zout. “Van alle energie die je spieren gebruiken, wordt maar tien tot twintig procent omgezet in beweging”, legt Hopman uit. “De rest komt vrij als warmte. Die warmte moet je kwijt, anders raakt je lichaam oververhit.”

De warmte wordt afgevoerd via de huid. Dat gaat minder goed als het zo warm is, waardoor je hartslag toeneemt, soms wel met 10 slagen gemiddeld bij een temperatuur van 30 graden. “Bij 42 of 43 graden is de temperatuur niet meer met het leven verenigbaar”, besluit Hopman. “Dan kunnen eiwitten in je lichaam kapotgaan en kun je zelfs een hartstilstand krijgen.”