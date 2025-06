Frankrijk stelt rookverbod in op stranden en in parken

Frankrijk heeft zondag een rookverbod ingesteld in parken en op stranden. Het verbod, dat zaterdag in de officiële staatscourant werd gepubliceerd, geldt ook voor bushaltes en gebieden in de buurt van bibliotheken, zwembaden en scholen. Het verbod is een week voor de start van de schoolvakantie ingevoerd om kinderen te beschermen tegen rook op stranden.

De regels gelden niet voor terrassen van bars en restaurants, waar roken toegestaan blijft. Ze gelden ook niet voor elektronische sigaretten.

Volgens de nieuwe regels mogen mensen ook niet roken binnen een straal van 10 meter van scholen, zwembaden, bibliotheken en andere plaatsen waar veel minderjarigen komen. Het ministerie van Volksgezondheid maakt "in de komende dagen" de minimale afstand voor roken in deze gebieden bekend.

Overtreders van het verbod riskeren een boete van 135 euro tot een maximum van 700 euro.